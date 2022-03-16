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Şehit ailesi ve gazilere devlet övünç madalyası

Çorum’da bir şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. 

Güncel 16.03.2022, 18:27
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Şehit ailesi ve gazilere devlet övünç madalyası

Cumhurbaşkanlığı’nca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Valilikte düzenlenen törenle Vali Mustafa Çiftçi tarafından gazilere ve bir şehit babasına takdim edildi. 
Törene Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile gazi ve şehit yakınları katıldı.
Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, vatan toprağının altında nice isimsiz kahramanlar olduğunu söyledi. Şehitlerimizin kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yaptığını vurgulayan Çiftçi, “Bu vatanı bizlere emanet ettiler. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. Onlar bu devlete ve millete olan görevlerini yerine getirdiler. Kanlarını canlarını bu vatan uğuruna sebil eylediler. Bize düşen görev de onların emanetlerine sahip çıkmak. Eğer bize de bir görev düşerse, bizim de bir fedakarlık yapmamız gerekirse tıpkı onların kahramanlıkları gibi vakti saati geldiğinde bizim de aynı onlar gibi davranmamız. Bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi. 
Vali Çiftçi, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, kahraman gazilere de hayırlı uzun ömürler diledi.
Törende Vali Çiftçi, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın babası Hüseyin Dokumacı ve Gazi Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Barın, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Seyfettin Serenboy ile Gazi 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Şimşek’e madalya ve beratlarını takdim etti. 
CUMHURBAŞKANININ 
KARARI VE TEVCİHİ İLE
2933 Sayılı Devlet Madalya ve Nişanları Kanununun 2 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanının kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde  feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin kanuni mirasçılarına verilen  Devlet Övünç  Madalyası  ve  Beratı  Ankara dışında bizzat illerin Valileri tarafından sahiplerine takdim ediliyor.


(Nurdan AKBAŞ)
 

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