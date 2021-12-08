“Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanındayız”

Son dönemde şehit yakınlarına yönelik yaşanan kötü davranışlara dikkat çeken AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akar, bu davranışların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirterek “Bu aziz milletimizin şehitlik mertebesinin kutsallığının idraki içinde olduğunu millet olarak vatanımızı kimselere teslim etmedik etmeyeceğiz” diye konuştu.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığı görevine seçilen Adem Mert ile yönetimine de kutlayan Erhan Akar, “Bu vatana ihanet içinde olanlarda şunu iyi bilsinler Osmanlıdan, Kurtuluş savaşından bu güne kadar verilen şehitlerin kanı ile sulanmış topraklarda kimse şehit yakına karşı davranışta bulunamaz. Buna yeltenenler her daim karşılarında bizi bulur” dedi.

Devletimizin tüm imkanlarıyla şehit ve gazi yakınlarının yanında olduğunu söyleyen Erhan Akar, her zaman olduğu gibi bundan sonra da şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.



(Uğur GÖRKEM)

