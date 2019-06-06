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Şehit ailelerinin bayramını kutladılar

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı’nda da unutulmadı.

Şehit ailelerinin bayramını kutladılar

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı’nda da unutulmadı.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:57
Şehit ailelerinin bayramını kutladılar

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, şehit ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, Çorumlu şehitler Engin Ateş, Astsubay Üstçavuş Yalçın Ercan ve Jandarma Komando Onbaşı Hakan Koç’un ailelerini ziyaret etti.

Çiftçi ve Aşgın çifti, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.

Şehit çocuklarına oyuncak hediye eden Vali Çiftçi, her zaman ve her koşulda şehitlerin geride kalanlarının yanında olduklarını belirtti.

(Haber Merkezi)

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