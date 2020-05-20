Şehit ailelerinden örnek yardım

Burada KANDER Başkanı Hülya Karabıyık ile görüşen Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Kadir Gecesi ve 19 Mayıs'ın aynı güne denk geldiği bir Ramazan ayında yaklaşan bayram öncesi zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan kanser hastalarına bir nebzede olsa yardımcı olmak istediklerini söyledi. Bu amaçla kendi aralarında 25 aile ve 18 çocuk için üzerlerinde "Şehitlerimizden hediye var kardeşlerimize" yazılı yardım kartlarını hazırladıklarını ifade eden Galip Deniz, "İnşallah kanser hastalarımız için daha güzel çalışmalar yaparız. Onlara umut olmaya devam edeceğiz. Kanser hastalarımızın iyileşerek sağlıklarına kavuşmalarını görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır" şeklinde konuştu.

ÇOK ANLAMLI BİR DESTEK

Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Karabıyık ise çok anlamlı buldukları desteklerinden dolayı Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Özellikle ihtiyaç sahibi kanser hastalarının böylesi anlamlı desteklerle moral ve motivasyonlarının daha da yükseleceğine inandığını ifade eden Karabıyık, dernek olarak yaklaşık 10 yıldır büyük bir özveriyle kanser hastalarının yanlarında olduklarını dile getirdi.