Şehit ailelerinden Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

Çorum Şehit Aileleri Ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve şehit aileleri, şehitlikte yapılan yenileme ve inşa çalışması için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şehitlere ve şehit hatıralarına saygı niteliğinde yapılan hizmetlerden ve yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunduklarını ifade eden Çorum Şehit Aileleri Ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Deniz, “Şehitlikte başlattığınız tadilat için size teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güzel bir şehitliğe sahip olacağız sizlerin sayesinde. Hem siz hem de başkan yardımcılarımız bizzat ilgileniyor bunun için de ayriyeten teşekkür ediyoruz. İki seneden beri şehitlerimiz için yaptığınız eserler ortada inşallah daha iyileri de olacak” diye konuştu.



Çorum Şehit Aileleri Ve Vazife Malulleri Derneği ile birliktelik içerisinde şehitlerin hatırasına yakışır hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Üzerine bastığımızda vatan dediğimiz bir toprağımız varsa, gönderde dalgalanan bir bayrağımız varsa bu şehitlerimiz sayesinde. Çorum Belediyesi olarak şehitliğimize sahip çıkmak bizim için bir onur ve gurur vesilesi. Şehitliğimizde bir iki dokunuş yapmamız gerekiyordu. Örneğin mescit gibi, abdest alma yeri gibi, anı odasında bir takım yenilemeler yapılması gerekiyordu. Projelendirmek suretiyle Çorum Şehitliğimizde geniş çaplı bir yenileme ve imar çalışması başlattık. Bu projeye 2 Milyon TL civarı bir bütçe ayırdık. Yine burada ben içişleri bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum bunun yarısını karşılayacaklar” diye konuştu.

Başkan Aşgın, her daim şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

