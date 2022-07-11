Şehit  aileleri ve gazilere ziyaret

Vali Çiftçi’ye ziyaretlerde Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Cemil Erdemli, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban eşlik etti.

Vali Çiftçi protokol üyeleri Kurban Bayramı’nın ikinci günü bu kapsamda protokol üyeleri ile birlikte, merhum Kıbrıs Gazisi Halit Yalçın, Şehit Polis Memuru Arslan Çalık, Şehit İtfaiye Eri Hasan Güneş, Şehit Jandarma Er Murat Kulaksız ve merhum Kore Gazisi Ömer Yavuz’un ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Şehit ve Gazi ailelerinin bayramlarını tebrik ederek, onlarla bir süre sohbet eden Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirterek, sağlıklı, mutlu ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)