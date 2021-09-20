Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Anitta Otel’de gerçekleştirilen yemek programına, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Tufan Köse, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.



Yemek programının başlangıcında şehit ailelerini ve gazileri bulundukları masalarda tek tek ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerin hal ve hatırlarını sorarak, bir süre sohbette bulundu. Diğer protokol mensupları da şehit ve gazi ailelerinin masasına oturarak, onlarla sohbette bulundu.

(Haber Merkezi)

