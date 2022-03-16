Şehit aileleri ve gaziler 350 fidanı toprakla buluşturdular

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskiekin köyü ağaçlandırma alanında, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olmasına rağmen 350 fidanı toprakla buluşturdu.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, gazi ve şehit yakınlarıyla birlikte fidan dikimine katıldı.

Kubalı, gazetecilere, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canını siper eden şehitlere ve gazilere minnet duyduğunu söyledi.

Güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerine işaret eden Kubalı, "Şehit ve gazilerimizin sayesinde bu cennet vatanda bağımsızca yaşıyoruz ve bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Bu toprakların her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Gerekirse biz de vatanımız için, milletimiz için canımızı vermekten Türk milleti olarak çekinmeyiz. Bu vatan kutsaldır. Vatanı kutsallaştıran, toprağa verilen emektir. Ağaç dikmek de bir emektir. Bu fidanlar büyüyecek ve vatanımız daha da güzelleşecek." dedi.

Deniz ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğince 76 il ve ilçede eş zamanlı fidan diktiklerini belirtti.

"Toprağı vatan yapan yiğitlerin yeşeren tohumları" temasıyla Çorum'da 350 fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Deniz, gelecekte daha fazla fidan dikmek istediklerini kaydetti.

(AA)