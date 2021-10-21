Şehit Aileleri Derneği’nde Adem Mert başkan oldu

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği 5. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongrede yeni yönetim belirlendi. Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz yeniden aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde yeni başkan Adem Mert oldu.

Divan Başkanlığını Ünal Cevizci’nin yaptığı genel kurul Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve vatan, toprak ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz uğruna bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Divan başkanının açış konuşmasının ardından gündem maddeleri okunarak oylandı. Tek liste halinde yönetim kurulu ve denetim kurulu oluşturuldu. Toplantıda birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde “Şehit Nurlanmıs Gazi Onurlandırılmıs Askerdir” sözü ön plana alınıp, bayrağı daha ileri taşıyarak herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı mesajı verildi. (Haber Merkezi)

