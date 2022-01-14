Şehit Aileleri Derneği üyeleri fidan dikti

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Şehit Emre Beker ve Mesut Demirkan adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çorum Merkez Boğabağı Köyü Şehit Emre Beker parkında gerçekleşen fidan dikimine Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Adem Mert fidan dikiminden sonra yaptığı açıklamada; “Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber...Bugün Çorum Merkez Boğabağı Köyünde bulunan Şehitlerimiz Emre Beker ve Mesut Demirkan adına Şehit Emre Beker parkına Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirdik. "Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” sözlerine yer verdi.

(Uğur GÖRKEM)

