Şehit aileler ve gaziler onuruna yemek

Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen yemekte bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Bu cennet vatanda huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşıyorsak, tüm bunları şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Peygamberlikten sonra en yüksek makamın şehitlik makamı olduğunu kaydeden Çiftçi, şehitlerin, vatana, memlekete, bayrağa, ezana, hürriyete ve bağımsızlığa kem gözlerle bakanlara karşı mücadele eden kahramanlar olduğunu söyledi.

“Bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak, alnı açık, başı dik bir şekilde yaşıyorsak bunda en büyük pay aziz şehitlerimizindir” diyen Vali Çiftçi, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli aziz şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz bedenleriyle ödedi. Bize düşen görev, onları sürekli hayır dualarıyla yad etmek ve bu vatan için daha fazla çalışmaktır” şeklinde konuştu.

Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’ın müzik dinletisi eşliğinde devam eden yemeğe Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi’nin yanı sıra Garnizon Komutanı Vekili Per. Alb. Bülent Siper, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

