Şehir içinde kurban satışına izin verilmeyecek

Yapılan toplantıda kurban satış yeni olarak İskilip Yolu 5. Km.’deki Hayvan Pazarı belirlenirken kurban kesim alanları olarak ise; Mimar Sinan Mahallesi (Sevgi Evleri Yanı), Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü Evler 48. Sok. kesişimi park alanı. Buharaevler Mah. Buhara 5. Cad. ile Buharevler 22. Sok. Kesişimi (Recep YAZICIOĞLU Parkı Kuzeyi), Ulukavak Mah. Çam Değirmeni 19. Sokak ve 10. Sokağın kesiştiği yer. İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sok., Gökbek Gıda A.Ş.’ne ait İskilip Yolu 4.km. (Gökbek Kesimhanesi), İskilip Yolu 5.km.deki Hayvan Pazarı, Dr. Sadık Ahmet Cad. Hz. İbrahim Cami Yanı olarak belirlenirken komisyon vatandaşların usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarını kendi imkânları ile hijyenik şartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesebilmeleri, kesilen hayvanların kulak küpelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi, ancak ana caddeye bakan bahçelerde kurban kesmelerine Belediye Zabıta Müdürlüğünce müsaade edilmemesine, kişi ve kuruluşların Kurban Komisyonu adına Belediye’ye müracaat etmeleri halinde satış ve kesim yerlerinin diğer kesim yerlerindeki şartlara uygun hale gelmesi şartıyla belediyece izin verilmesine ve yukarıdaki kesim yerlerine ilaveten kurban satış ve kesim yerlerinin tespitine, Kurban Kesim yerlerine ilaveten müsaade edilen yerlerin adreslerinin belediyece, komisyon üyeleri kurumlara bildirilmesine, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) giriş için 22.07.2019 tarihine kadar İl Müftülüğüne bildirilmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada tespit edilen yerler ile kendi özel mülkleri olan bahçelerinin dışında park, cadde, sokak aralarında ve kamusal alanlarda kesinlikle kurban kesimine izin verilmeyeceği, bu konuda İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınarak bu yasağa uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanacağı dile getirildi.

KESİM ELEMANI YETİŞTİRME KURSU AÇILACAK

Kurban kesim yerlerinde kurbanların dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden ve acı vermeyecek şekilde ehil kişiler tarafından kesimlerinin sağlanması amacıyla komisyon kararı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu açılmasına karar verildi. Açıklamada, söz konusu kursa katılmayanların kurban kesim yerlerinde kurban kesmelerine Belediye Başkanlığınca müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Çorum Belediyesince bayramın birinci günü camilerde bayram namazından çıkan vatandaşlara, kurban atıklarını koymak için poşet dağıtılacağı belirtilirken, hayvan pazarının kurulduğu günler ile kurban satış günlerinde hayvan pazarında İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri de yer alacak. Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanların sevkleri de kontrol altına alınacak.

Yapılacak çalışma kapsamında Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca aydınlatılacak.

Öte yandan yapılan açıklamada ilgili mevzuat ve kararlara uymayanlar hakkında da cezai işlem uygulanacağı dile getirildi.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin (s) bendi gereğince, 287 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere Çevre Kanununun 20. maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 72.197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.794 TL cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada; hayvan kesim hükümlerine uymayanlara hayvan başına 1.255 TL, dini amaçla kurban kesecek olanların dini hüküm, sağlık şartları ve hayvana acı vermeyecek şekilde kesim yapmaları buna uymayanlara hayvan başına 3.150 TL.,

hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere de 625 TL., kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara 625 TL., para cezası uygulanacağı belirtildi. (Haber Merkezi)