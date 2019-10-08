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Şehir içi ulaşıma zam

Çorum’da toplu ulaşıma zam yapıldı. Yeni tarifeler Belediye Meclis toplantısında kabul edildi.

Şehir içi ulaşıma zam

Çorum’da toplu ulaşıma zam yapıldı. Yeni tarifeler Belediye Meclis toplantısında kabul edildi.

08 Ekim 2019 Salı 23:21
Şehir içi ulaşıma zam

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında toplandı. Gündemin önemli maddelerinden birisi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü ücretlerinde artış yapılması oldu.

Hitit Ulaş A.Ş.’nin ortağı olan 127 otobüs sahibi artış talep etmişti. Zam talebi üzerine tarife komisyonu zamlı ücretleri belirledi. Buna göre, 2 lira olan tam kontör ücreti 2 lira 30 liraya, 1.5 lira olan öğrenci kontörü 1.75 liraya, 2.75 lira olan tek binimlik kontör 3.25 liraya, 2.50 lira olan Organize Sanayi Bölgesi 3 liraya, 10 lira olan kart ücretini de 13 liraya yükseltildi.

Komisyondan geçen yeni tarife Belediye Meclisi toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

Otobüs ücretlerine zam uygulamasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, zam yapmak yerine belediyenin otobüs işletmecilerine mazot gibi girdiler için destek vererek sübvanse etmesi gerektiğini savunarak, zamlara karşı olduklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise zam kararının Tarife Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcileri ile birlikte alınan ortak bir karar olduğunu bildirerek, komisyondan gelen rapor doğrultusunda karar alındığını söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

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