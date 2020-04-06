Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarının azaltıldığı açıklamada yeni düzenleme ile tüm hatlarda en son sefer saatinin 21.00 olduğu vurgulandı. Koronovirüs salgını nedeniyle şehir içi toplu ulaşım otobüslerinin sefer sayılarının azaldığı, yolcu sayılarının da yaklaşık % 90’a yakın düştüğü ifade edildi. Açıklamada, “700 olan toplu taşıma sefer sayısı 300’e indi. Toplu ulaşımda kullanılan 64 otobüs sayısı ise 28’e indi. Yapılan yeni düzenleme ile toplu ulaşım için belirlenen sefer saatleri de belirlenmiştir.” denildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.