'Şehir Defteri’nin üçüncü sayısı çıktı

Çorum ve Türkiye genelinde kültür, sanat ve edebiyat hayatımızın önemli kalemlerini bir araya getiren, ilk iki sayısı ile de yazın dünyasında önemli bir yer edinen Şehir Defteri’nin üçüncü sayısı da zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Şehir Defteri dergisinin şehrin kültür hafızasına önemli bir katkı sağladığının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Edebiyat, kültür, sanat alanında var olan birikim dergilerle geleceğe taşınır. Kültür ve sanat dergileri diğer yazılı eserlere göre daha hareketli ve güncel olabiliyor. Bu nedenle dönemin kültürel nabzını tutması açısından dergilerin önemli olduğuna inanıyorum. Dergiler edebiyata, kültüre, sanata dair düşüncelerin, fikirlerin geliştirilmesi için önemli bir mutfaktır. Dolayısıyla biz de Çorum Belediyesi olarak bu alanlarda değer üretebileceğimiz bir zemin oluşturmak istedik. Öyle de oldu. İçeriğiyle, mizanpajıyla, güncelliğiyle, görselliğiyle güzel bir dergi oldu. Yazıyla, fotoğrafla dergimize katkı sunan tüm yazarlarımıza, şairlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın Şehir Defteri’nin Çorum’un kültür,sanat ve edebiyat hayatına önemli katkılar sunduğunu da kaydederek Şehir Defteri Dergisi’nin Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden ücretsiz olarak temin edilebileceğini ifade etti.