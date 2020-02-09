Şehir Defteri’nin ilk sayısı çıktı

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi Şehir Defterinin ilk sayısının dolu dolu içerikle yayınlandığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, derginin Çorum’un bir kültür aynası olacağını vurguladı. Eli kalem tutan, bu şehre dair sözü olan, karikatür çizen kalem erbabının bir araya gelerek çıkardığı derginin şehrin bugününe not düştüğünü vurgulayan Aşgın, yarına bırakacakları en önemli eserlerden birinin de Şehir Defteri olduğunu belirtti. Şehri Defteri Dergisi’nin sanatın ve edebiyatın birleştiricilinin göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Biz şu anda alt yapıda önemli çalışmalar yapıyoruz. Deforme olan boruları yenileriyle değiştiriyoruz. 30 yıl kadar önce yapılmış bir kalıcılığı, sürekliliği yok. Ama yıllar önce ortaya koyulmuş bir film, yazılmış şiir, basılmış bir kitap gibi sanatsal bir eser yüzyıllarca devam ediyor, asla eskimiyor. Biz de böyle eserler ortaya koymalıyız diye düşünüyorum ve Şehir Defterini bu anlamda çok önemsiyorum.” dedi.

“ŞEHRİ KUCAKLAYAN BİR DERGİ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, derginin ortaya çıkmasında her kesimden insanın katkısının olmasının “Şehri kucaklayan bir dergi”yi ortaya çıkardığını belirterek bu durumun kendilerini daha da mutlu ettiğini söyledi.

İlk sayının hem katkı sunanların çeşitliliği hem de içerik olarak çok kapsayıcı bir dergi olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Umut ediyorum ki bundan sonraki sayılarda daha da kapsamlı bir dergi haline dönüşecek. Şehrimizin kültür mirasına, kültür hazinesine karınca kararınca, gücümüzün yettiğince hoş bir seda bırakalım istedik. Bu da bizim bakış açımızı gösteriyor.” dedi. Aşgın, derginin yayın hayatına başlamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantı ikinci sayı ve sonrasında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

4 ayda bir yayımlanacak olan Şehir Defteri dergisinin ilk sayısına Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden temin edilebilecek.

(Haber Merkezi)