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Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı

İlk sayısıyla edebiyat ve sanat dostlarının beğenisini kazanan Şehir Defteri Dergisi’nin ikinci sayısı çıktı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 22:40
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Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi Şehir Defterinin ikinci sayısı da dolu dolu içeriğiyle yayımlandı. Hem içeriği hem de dergiye katkı sunanlar bakımından Şehir Defteri’nin Çorum’u kucaklayan bir dergi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dergiye katkı veren herkese teşekkür etti. Şehir Defteri’nin Çorum’un kültür sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Aşgın dergi için kaleme aldığı yazısında “… Çorum Belediyesi olarak barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’dan tüm sanatsever dostlarımıza Şehir Defteri Dergimizde yayımladığımız şiirlerle, fikir yazılarıyla, denemelerle, fotoğraflarla sesleniyoruz” dedi.

4 ayda bir yayımlanan Şehir Defteri Dergisinin ikinci sayısı, Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Son Güncelleme: 14.05.2020 22:41
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