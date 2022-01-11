Şefkat Güler’in kutlaması
Güncel 11.01.2022, 00:23
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45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, 10 Ocak dolayısıyla yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın yayın organları içerisinde muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin ve değerli gazete yöneticilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)
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|19
|19
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|20
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|20
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