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Sefer Kahraman babasını kaybetti

Türk-İş Çorum İl Temsilcisi ve Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman’ın babası Abdurrahman Kahraman (88) hayatını kaybetti.

Sefer Kahraman babasını kaybetti

Türk-İş Çorum İl Temsilcisi ve Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman’ın babası Abdurrahman Kahraman (88) hayatını kaybetti.

24 Mart 2020 Salı 12:52
Sefer Kahraman babasını kaybetti

Bir süre önce kalp krizi geçiren ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına bulunan en son da Anjiyo operasyonu geçiren Abdurrahman Kahraman’ın cenazesi Osmancıkta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler(Erkan BAYATLI)

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