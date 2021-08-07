Sefa Eren’in tablet sevinci

Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak tarafından yapılan açıklamada derneğin kurulduğu günden beri, engelli ayrımı yapmadan, engellilere karşılıksız destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kazak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Spasifik engelli çocuğumuz Sefa Eren’in tablet isteğini karşılamak için yine hayırsever dostlarımızın yardımları ve derneğimizin aracılığı ile kendisine tablet alınarak teslim edilmiştir.

“BUNDAN SONRADA DEVAM EDECEĞİZ”

Bir engelli çocuğumuzun mutluluğuna şahit olduğumuz için bizde mutlu olduk. Bize ulaşan engellilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için elimizden gelen desteği, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki günlerde de imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya devam edeceğiz. Engeli ne olursa olsun bütün engelli kardeşlerimizin bizimle irtibat kurmalarını beklemekteyiz. Elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bizimle sosyal medya aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz”

(Gülbahar TAŞ)

