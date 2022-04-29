Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl yöneticisi Kemal Börekçi’nin dedesi, Bülent ve Cem Çelik’in babası, İbrahim Börekçi’nin kayınpederi, Narlık Köyünden Sefa Çelik vefat etti

Sefa Çelik’in cenazesi yarın (30 Nisan 2022 Cumartesi) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasından sonra Narlık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

