Sefa Çelik defnedildi

Bir süredir kanser tedavisi gören Sefa Çelik, evinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Narlık Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, bazı parti yöneticileri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)