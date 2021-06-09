Şef Ece, Kopenhag’da kültürleri buluşturuyor

Grand Hyatt İstanbul Hotel’den sonra Kopenhag’a giden Ece Şef, halen Alchemist Copenhagen’da araştırma ve geliştirme şefi olarak görev yapıyor.

Londra’ nın da en iyi restaurantlarından biri olan The Ledbury’nin mutfağında da bulunan Ece Alaybeyoğlu, son zamanlarda doğallığa verilen önemin arttığını vurgulayarak, organik yemek için bazı restaurantların direkt çiftçilerle anlaşarak malzemelerini tedarik etmeye başladıklarına dikkat çekiyor.

(Haber Merkezi)

