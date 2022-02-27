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Sedef Kabaş’a mektup 

CHP Kadın Kolları, 81 ilden tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a dayanışma mektubu gönderdi.

Güncel 27.02.2022, 19:03
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Sedef Kabaş’a mektup 

CHP Çorum İl Kadın Kolları, Gazeteci Sedef Kabaş’a sahip çıkmak amacıyla eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.
Parti binasında düzenlenen basın açıklamasının ardından hazırlanan destek mektubu PTT aracılığıyla Sedef Kabaş’a gönderildi.
Basın açıklamasına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Kadın Kolları üyeleri ve bazı parti yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tutuklu yargılanan basın emekçilerinin bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek, bir ülkede demokrasinin gelişmesi için halkın haber alma özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini savundu.
Basın açıklamasını yapan İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ise “Sedef Kabaş’ın bugün hala hukuka aykırı olarak tutukluluğu devam ediyor. 
Ülkemizin her yanını saran korku ikliminden basın emekçileri de payını alıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 153'üncü sırada yer alıyor” dedi.
Kamile Anar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği gibi; gazeteci Sedef Kabaş hakkında televizyon programında söylediği bir atasözü nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. Davet edilse gideceği bilindiği halde, avukatına bile ulaşamadığı bir saatte, gece 02.00’de evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, ‘Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur’ demesine rağmen siyasi bir karar doğrultusunda tutuklandı. Hem de ‘kaçma ve saklanma ihtimali yüksek’ olduğu gerekçesiyle…
Göz önünde olan, fikrini ve sözünü her zaman açıkça, korkusuzca ifade eden bir gazeteciyi; kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutuklu yargılamaya karar verdiler. 
Sedef Kabaş’ın bugün hala hukuka aykırı olarak tutukluluğu devam ediyor. 
Ülkemizin her yanını saran korku ikliminden basın emekçileri de payını alıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 153'üncü sırada yer alıyor. 
Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilden, 973 ilçeden sevgili Sedef Kabaş’a dayanışma mektuplarımızı gönderiyoruz. Bu ülkede hukukun üstünlüğüne, irfanı ve vicdanı hür hakimlerin varlığına olan inancımızı yitirmeden hep birlikte sesleniyoruz:
Yalnız değilsin Sedef Kabaş; Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları var! Bütün basın emekçilerini saygıyla selamlıyoruz.” (Haber Merkezi)
 

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