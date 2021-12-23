Sedat Genç, Optisyenler Odası İl Temsilcisi oldu
Güncel 23.12.2021, 19:40
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Genç Optik sahibi Sedat Genç, 2. Bölge Ankara Optisyenler ve Gözlükçüler Odası’nın Çorum İl temsilciliğine seçildi. Oda Yönetim Kurulu’nun, 20 Aralık 2021 tarihinde oybirliği ile aldığı karar yeni İl Temsilcisi Sedat Genç’e dün tebliğ edildi.
Sedat Genç, 1976 doğumlu, Hacettepe Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi mezunu. Eczacı Sevinç Genç ile evli, iki kız çocuk babası. 2016 yılından beri Genç Optik Sahibi ve Mesul Müdürü.
(Haber Merkezi)
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