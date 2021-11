Sedat Ek: “İş dünyasında kadın sayısı artmalı”

Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması için iş dünyasında sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.

Kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu dile getiren Sedat Ek, her bir insanoğlunu dünyaya getirenin kadın olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Kadının saygınlığını ve itibarını korumanın, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunun altını çizen Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliğinin, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesi olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet konusunun, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konu olduğunu dikkat çeken Sedat Ek, “Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur” diye konuştu.

Kadınların şiddetten kurtulması için kendi ayakları üzerinde durarak yaşamını sürdürebilecek ekonomik özgürlüğe sahip olması gerektiğine vurgu yapan Sedat Ek, başta odaları olmak üzere esnaf ve sanatkar kesiminde sayıları oldukça az olan kadınların iş dünyasında sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Kadın elinin değdiği her işte güzelliğin, nezaketin, zarafetin olduğunu kaydeden Ek, her işte çalışabileceğini çeşitli örneklerle gösteren kadınların, toplumun her kesiminde yer alması gerektiğini anlatarak, oda yönetimi olarak bu konuda kadınlara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Oda Başkanı Ek, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm iş dünyasına da iş hayatında kadın sayısının artırılması konusunda birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

(Aliye ÖNCEL)