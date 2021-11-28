Son Dakika

Sedat Ek: “İş dünyasında kadın sayısı artmalı”

Güncel 28.11.2021, 17:33
30
Sedat Ek: “İş dünyasında kadın sayısı artmalı”

Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması için iş dünyasında sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.
Kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu dile getiren Sedat Ek, her bir insanoğlunu dünyaya getirenin kadın olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. 
Kadının saygınlığını ve itibarını korumanın, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunun altını çizen Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliğinin, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesi olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet konusunun, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konu olduğunu dikkat çeken Sedat Ek, “Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur” diye konuştu.
Kadınların şiddetten kurtulması için kendi ayakları üzerinde durarak yaşamını sürdürebilecek ekonomik özgürlüğe sahip olması gerektiğine vurgu yapan Sedat Ek, başta odaları olmak üzere esnaf ve sanatkar kesiminde sayıları oldukça az olan kadınların iş dünyasında sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdi.
Kadın elinin değdiği her işte güzelliğin, nezaketin, zarafetin olduğunu kaydeden Ek, her işte çalışabileceğini çeşitli örneklerle gösteren kadınların, toplumun her kesiminde yer alması gerektiğini anlatarak, oda yönetimi olarak bu konuda kadınlara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.
Oda Başkanı Ek, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm iş dünyasına da iş hayatında kadın sayısının artırılması konusunda birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
(Aliye ÖNCEL)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. Leicester City 13 18
10. M. United 12 17
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Real Betis 15 27
5. Atletico Madrid 13 26
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@