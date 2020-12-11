Seda, herkesi kokulu öpecek

Yıllarca vergi rekortmenleri listesinin ilk sıralarında yerini alan Seda Sayan, kendi adını taşıyan “Parfümlü Kolonya” serisini piyasaya çıkarıyor.

Seda Sayan, kendi gibi en güvenilir olan 1923 yılından bu yana sektörünün öncüsü Eyüp Sabri Tuncer'le işbirliği yaparak Limon, Ananas, Mandalina, Oud, Sedalı adını taşıyan 5 farklı kokuyla kendi markasının çıkarıyor.

Güzel sanatçı “Sadece kolonya değil, parfüm ve dezenfektan olarak da herkesi koronavirüsten koruyacak. Yıllardır yaptığım TV programlarım da kapanışı ‘sizi kokulu kokulu öpüyorum’ mesajı ile yapıyordum. Hayalimdi ekran karşısında olan sizleri mis gibi öperek sarılmak. Şimdi Seda Sayan Kolonyalarıyla sarılıp sizi kokulu kokulu öpüyorum” dedi. (Haber Merkezi)