Şed kuşatıp dua ettiler

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yılın Ahisi Ethem Kıdıkoğlu, kurum müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve ÇESOB Başkanı Recep Gür birer selamlama konuşması yaptı.

Fikret Yıldırım, Ahiliğin dürüstlük ve hoşgörünü sanat ile birleşimi olduğunu belirtirken Recep Gür Ahilik kültüründen örnekler verdi. Programda Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise kültürün yaşatılmasında katkıları bulunanlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Şed kuşanma töreni düzenlendi. Temsili olarak canlandırılan törende çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, geçiş dönemi olan Şed kuşanma töreninde ustalığa adım atan esnafa Şed kuşağı törenle bağlandı. Ayıplı mal satan esnafa da ahilik ocağı tarafından verilen cezanın da ifade edildiği törende Yılın Ahisi Ethem Kıdıkoğlu’na da ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından dualar eşliğinde Şed kuşatıldı.

Törende emeği geçenlere de plaketleri verildi.

(Erkan BAYATLI)