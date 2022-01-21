Seçmeli derslerde tercih süresi uzadı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için olan tercih süresini uzattı.

Bakanlığın kararına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için son tercih süresi 7 Şubat saat 17.00 oldu. Karar öncesi, tercihler için son tarih dün olarak belirlenmişti.

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.”

(AA)

