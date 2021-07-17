Seçkin Kolağası’nı kaybettik
Çorum’un tanınmış iş insanlarından ve Kolağası Otel sahiplerinden, İsmail Kolağası’nın oğlu, Ceyhun Kolağası’nın babası Seçkin Kolağası (56), bu sabah saat 09.30 sıralarında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 17.07.2021, 14:19
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Otomotiv ve tavukçuluk sektörlerinde de faaliyet gösteren Seçkin Kolağası’nın ambulansla hastaneye kaldırıldıysa da kurtarılamadığı öğrenildi.
Sevilen ve sayılan genç iş insanı Seçkin Kolağası’nın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.
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