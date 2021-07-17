Seçkin Kolağası’nı kaybettik

Otomotiv ve tavukçuluk sektörlerinde de faaliyet gösteren Seçkin Kolağası’nın ambulansla hastaneye kaldırıldıysa da kurtarılamadığı öğrenildi.

Sevilen ve sayılan genç iş insanı Seçkin Kolağası’nın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.