“Seçimlere hazırız”

Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşundan sadece 7 ay sonra Türk siyasi tarihinin en kalabalık kongresini gerçekleştirdiğini kaydeden Aşıla, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Siyasette 24 saat bile çok uzundur, dolayısıyla her an erken seçim olacakmış gibi teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, sandık kurullarını oluşturma çalışmalarına da çok hızlı bir şekilde başlamış bulunuyoruz.

Seçimlerde yaklaşık 200 bin sandıkta 60 milyon seçmen oy kullanacaktır. Dolayısıyla sandık kurullarında görev alacak olan yaklaşık 200 bin baş müşahit ve 800 bin müşahitin belirlenmesi için başlattığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış olup, sandıkların üçte birinden fazla görevlilerimiz tamamlanma noktasına gelmiştir. Üye sayımız resmi 110 bin, elimizdeki mevcut üye kayıt formlarıyla da 250 bine yaklaşmıştır.

Bu tempoyla gittiğimiz takdirde çok kısa sürede tüm sandık kurullarımızın eksiksiz olarak tamamlanacağı görülmektedir.

Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve adil temeller üzerine kurulmuş Yeni Bir Dünya’yı kurmak boynumuzun borcudur.” (Haber Merkezi)