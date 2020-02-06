SEÇİMİNİ YAP ÇORUM!

TÜİK’in 2019 sonu itibariyle açıkladığı nüfus rakamları, Çorum adına bu olumsuz gidişi teyit eder nitelikte. İl nüfusu 536 binden 530 bine gerilemiş, seçmen kaydırmasından önceki yıl zaten 265 bin olan kent nüfusu da 267 bine çıkmış. Hep belirttiğimiz gibi, Çorum merkezi kendi kırsalından ve ilçelerinden bir miktar göç alıyor, buna karşılık büyük kentlere göç veriyor.

TÜİK tarafından açıklanan bir başka veri ise, Çorum’da 2018 yılında 37.1 olan ortanca yaşın, 2019’da 37.7’ye çıktığını gösteriyor. Ülke ortalaması ise 32.4. Yine Çorum’da 65 yaş üstü nüfus % 15’e çıktı, 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusun oranı ise % 65.53. Bu rakamlardan anlaşılması gereken, Çorum nüfusunun yaşlanmakta olduğu…

Sözünü ettiğim yazımda, Çorum’un “Büyük Çorum” hedefinden hızla uzaklaştığını, hızla emekli kentine dönüştüğünü söylemiştim. İşte resmi rakamlar da bunu doğruluyor.

Bir de, meslektaşımız Mustafa Demirer’in gündeme taşıdığı İstanbul Üniversitesi’nin “İller Arası Rekabet Endeksi 2018-2019 Raporu” var. Yani “gelişmişlik endeksi”…Bu tabloda Çorum’un yeri 56’ncılık. İhracatta 15. sıradayız, nüfus açısından 42. sıradayız, ama gelişmişlikte nal topluyoruz.

Değerli hemşehrilerim! Eğer “Çorum geri gidiyormuş, bana ne!” diye düşünüyorsanız, size söyleyecek sözüm yok. Yakın gelecekte, bugün sahip olduklarımızı da kaybeder, otururuz. Yok eğer, “Çorum barış içinde gelişmeli, kalkınmalı, hepimiz büyümeden, medenileşmeden payımızı almalıyız” diyorsanız, silkinin, ayağa kalkın.

“Çorum’un sanayi kenti olabilmesi için havalimanı mutlak ihtiyacı. Haftada bir uçak dolduramayacak yerlere havalimanı yapıp, Çorum’a sıra gelince ipe un sermeyin!” deyin. Demiryolu projesinin hızlandırılması gerektiğini yüksek sesle söyleyin. “Artık, üvey evlat muamelesi görmekten bıktık!” diye haykırın. Çekinmeyin, bunlar yasal, demokratik haklarınız.

“Büyük Çorum” projeksiyonunu önümüze koyalım; neler yapmamız gerektiğini tek tek sıralayalım. Çorum’a yeni kurumlar, yeni yatırımlar kazandırmak, kültür turizmini canlandırmak için güçbirliği yapalım. Ve nitelikli göç almaya, büyümeye başlayalım. Tabii, 267 bin nüfuslu kentte “köhne bir kasaba” hayatı yaşamak istemiyorsak eğer.