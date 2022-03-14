“Seçimden zaferle ayrılacağız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bu zamana kadar yapılan 15 yerel ve genel seçimi zaferle tamamladıklarını ve 24 Haziran 2023’de yapılacak seçimlerden de zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Buharaevler Kültür Merkezi’nde yapılan AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı mahalle danışma meclis toplantısında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2023 yılında yapılan seçimlerde AK Parti’nin tekrar zaferle çıkacağını söyledi.

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu toplantıya Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Yılmaz Peker, Emre Turan, Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda açılış konuşmasını AK Parti Mahalle Başkanı Cemal Bıyık açılış konuşması yaptı. Daha sonra ise sırasıyla Gençlik Kolları Başkanı Temur, İl Genel Meclis Başkanı Bektaş, Merkez İlçe Başkanı Akar, Belediye Başkanı Aşgın, İl Başkanı Ahlatcı, Milletvekilleri Ceylan ve Kaya birer konuşma yaptı.

7 ay önce Buharaevler Mahalle Başkanı olarak göreve başladığını hatırlatan Cemal Bıyık, " Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözün arkasındayız, burada sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. AK Parti Buharaevler Mahalle teşkilatı olarak cadde cadde, sokak sokak gezerek çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.

7 ay önce göreve başladıklarını, halka AK Parti'nin ve Ak kadroların yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlatacaklarının sözünü veren Cemal Bıyık, toplantılarına katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Katılımcıların coşkusunu öven Temur’un ardından Bektaş da 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi için gece gündüz demeden çalışarak hedeflere ulaşacaklarını bildirdi. Bıyık’a organizasyon için teşekkür eden Akar ise çok kısa sürede mahallede sandık seçim çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

AK Parti teşkilatlarının her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu söyleyen Aşgın ise konuşmasında kendileri için önemli olanın yağın pahalı olması, hergün akaryakıta zam gelmesinin değil, vatan ile istikbalin olduğunu, Çorum'da 2023 yılında yapılacak seçimlerde en az 3 milletvekili çıkaracaklarını vurguladı.

Diğer partilerin il kongrelerinde bile bu kadar kalabalığı toplayamadığına değinen İl Başkanı Ahlatçı da ilimizde 4 milletvekili çıkarmak için kapı kapı dolaşacaklarını, muhalefete 11. Mağlubiyeti yaşatacaklarını bildirdi.

Kalabalık bir mahalle danışma toplantısı gerçekleştirdikleri için teşkilata teşekkür eden Kaya ise Çorum'un daha önceki seçimlerde yaptığı sandık çalışmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu hatırlattı.

Daha sonra kürsüye gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğini belirten Milletvekili Ceylan, “ 81 ilde ki teşkilatlarımıza güvenerek şunu söylemek istiyorum; hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımız şu ana kadar aldığı oyun en yüksek oyunu alarak 2023 yılında tekrar Cumhurbaşkanı seçilecektir” dedi.

Sandıklarına sahip çıkmanın önemine değinen Ceylan, “Sandıkların ve sandık kurullarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca bir ilin lokomotifi yerel yönetimlerdir. Bir ilde belediye çalışıyorsa, teker dönmeye başlar. Bir ilde yerel yönetim iyi çalışıyorsa orada bizler çok rahat seçim kazanırız, seçimleri daha rahat geçirmemizi sağlar. Bu bağlamda da 2019’dan bu tarafa görev yaparak tüm halkı ile bütünleşen, şeffaf bir belediyecilik yapan ve kentin vizyonunu değiştirecek projelere imza atan belediye başkanımız var” diye konuştu.

Belediyenin projelerini partililere anlatan Ceylan, bu projeleri teşkilatlar tarafından her yerde vatandaşlara anlatılmasını istedi. Bundan sonra Çorum’a yapılacak olan projelerden de bahseden Ceylan, devlet hastanesini yeniden yaparak Çorum’a 200 milyonluk bir yatırımla ikinci bir hastane kazandırmaya başladıklarını kaydetti.

Adli Tıp Merkezi’ni Çorum’a kazandıracaklarının müjdesini veren Milletvekili Ceylan, Polis Moral Eğitim Merkezi’nin proje çalışmalarının bittiğini, Eğitim Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan alana yapılacak yataklı ve çene cerrahisi olan Diş Hastanesi’nin ihalesinin 4. ayda yapılacağını sözlerine ekledi.

Protokol konuşmalarını ardından toplantı basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.

(Volkan SINAYUÇ)