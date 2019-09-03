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“Seçimden önceki nefret söylemleri devam ediyor”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, seçim öncesi sarfedilen nefret ve kutuplaştırıcı söylemlerin seçim sonrası da devam ettiğini belirterek en üst makamlardan alınan örneklerin şehirlerde ki yöneticilerde de karşılık bularak, söylemlerin kin ve nefret şeklinde sergilendiğini ifade etti.

“Seçimden önceki nefret söylemleri devam ediyor”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, seçim öncesi sarfedilen nefret ve kutuplaştırıcı söylemlerin seçim sonrası da devam ettiğini belirterek en üst makamlardan alınan örneklerin şehirlerde ki yöneticilerde de karşılık bularak, söylemlerin kin ve nefret şeklinde sergilendiğini ifade etti.

03 Eylül 2019 Salı 22:44
“Seçimden önceki nefret söylemleri devam ediyor”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, seçim öncesi sarfedilen nefret ve kutuplaştırıcı söylemlerin seçim sonrası da devam ettiğini belirterek en üst makamlardan alınan örneklerin şehirlerde ki yöneticilerde de karşılık bularak, söylemlerin kin ve nefret şeklinde sergilendiğini ifade etti.
AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in sosyal medya paylaşımının tam olarak üstlerinden örnek aldığı ahlaki tavrı sergilediğini anlatan Cıdık, “Üzülerek ifade ediyoruz ki bu söylemler toplumu ötekileştirmek ve kutuplaştırmak dışında bir adım öteye götüremez. Bu millet Malazgirt’te, Kosova’da, Çanakkale’de omuz omuza mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Bu zorlu mücadeleleri aşabilmenin yegane yolu kutuplaşma yerine kucaklaşma, kin ve nefret yerine kardeşlik bağlarının pekişmesiyle imkan bulacaktır.
Yapılan gayri ahlaki sosyal medya paylaşımını kınıyor, AK Partili yöneticilerin gereken tavrı göstermesini, Reşit Keleş’in istifa etmesini ve gereken hukuki sürecin başlatılması noktasında gayret göstereceğimizi, Saadet Partisi Teşkilatı olarak bildirmek isteriz. Umarız ki bu tür tavırlar tekrar etmez ve Çorum olarak birlik ve beraberlik çerçevesi içerisinde, şehrimizi yarınlarımıza güzel bir şekilde bırakmayı başarabiliriz” dedi. (Haber Merkezi)

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