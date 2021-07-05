“Seçim yasaya uygun ama adaletli değildir”

Kooperatif seçimlerini kazanan Vedat Canbek ve ekibinin seçim stratejisi ve kampanyasını kendisi üzerinden yürüttüğünü öne sürerek kendisinin kooperatif üyesi dahi olmadığını, ancak İsmet Çıtak ve ekibini desteklediği için kooperatifin içinden bir takım kişilerin gittikleri her yerde, aslı astarı olmayan iftiralar attığını dile getirdi.

Tüm seçimlerde mevcut yönetimlerin yaptıkları ve yapacaklarını anlatacağını, rakiplerin ise mevcut yönetimin eksiklerini dile getirerek kendi projeleri ile göreve talip olduğunu söyleyen Adnan Baran, seçmenin ise tarafları dinleyerek tercihini ona göre yapacağını vurguladı. Esnaf Kefalet’in seçiminde ise esnafın sıkıntı ve problemlerinin tartışılmadığını, mevcut yönetimin seçim kampanyasını şahsı üzerinden yürüttüğünü belirterek seçim sürecinde bunlara cevap vermediğini vurgulayan Baran, Vedat Canbek ve orada çalışan bir çok kişiyi yıllar öncesinden tanıdığını, İsmet Çıtak’ı ise birkaç ay öncesine kadar tanımadığını, ancak bu seçimde Çıtak ve ekibini desteklediğini bildirdi.

Esnaf Kefalette bir saltanat kurulduğunu savunarak seçimlerin yasalara uygun şekilde açık oyla yapıldığını ancak bunun da adaletli olmadığını söyleyen Adnan Baran, “Kralların koyduğu kurallarla krallıklar yıkılamaz. Esnaf Kefalet seçiminde adalet, hakkaniyet ve eşitlik yoktu. Devletin kurumları da adaletli bir seçimin yapılmasını sağlayamamıştır. Sandığın olmadığı yerde adaletten bahsedilemez” diye konuştu.

(Özlem KOŞA)

