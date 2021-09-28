Seçim, sorgulama ve değerlendirme fırsatı

Kuşkusuz bizim sorunumuz, hangi partiden kimin milletvekili adayı olacağı, kimlerin adaylık için şimdiden soyunduğu vb. değil, Çorum’un sorunlarının ve beklentilerinin, seçim sürecinde nasıl karşılık bulacağı, hangi partiler veya adaylar tarafından somut vaatlere dönüştürüleceği ve kamuoyuna deklare edileceği…

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın organizasyonuyla gerçekleştirilen, bizim de katıldığımız çalıştayın sonucunu özetlerken, kuraklık ve Derinçay’ın kirliliğinin en büyük çevre sorunu olarak ortaya konulduğunu, Çorum’un beklentileri arasında hızlı tren, hava ulaşımı, alternatif çevreyolu ve Çorum’un kültür ve turizminin canlandırılması taleplerinin öne çıktığını belirtmiştik.

Muhalefet partilerinin Çorum’a gelen genel başkanları, yardımcıları, diğer merkez yöneticileri ve milletvekilleri de, Çorum’dan bu talepleri not etmiş olarak ayrılıyorlar. Biz de, her görüştüğümüz siyasiye, “Havalimanı olmadan Çorum sanayi kenti olamaz” şeklindeki görüşümüzü dile getiriyoruz. Hızlı tren projesinin, bu hızla ancak 30 yılda gerçekleşebileceğini, mutlaka hızlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Hitit markasıyla Çorum’u “barış, kültür ve sanat kenti” haline getirme hayalimizi anlatıyoruz.

İktidar partisinin mensupları da, bu haklı beklentilerin farkındalar, gerçekleştirmek için çaba harcıyorlar, ama Ankara’da Çorum’a karşı örülmüş duvarları bir türlü aşamıyorlar. Ama, Çorumluların içinde biriken “üvey evlat” muamelesine maruz kalmanın hayal kırıklığını ve öfkesini, “belki yüzlerine söylenmediği için” göremiyorlarsa, bizce yanılıyorlar.

Çorumlu, elbette ekonomik sıkıntılardan bunalıyor, cumhuriyet değerlerine bağlı kesim, bu konudaki olumsuzlukların tırmanmasından, hukuksuzluklardan müthiş rahatsızlık duyuyor. Ama, ille de Çorum’un uğradığı haksızlıklar…Çorum’un sanayileşmesinin, büyümesinin önüne engeller konulması… Başka illere bolca yapılan yatırımların, Çorum’dan esirgenmesi…Özetle, seçim sath-ı mailine girerken, Çorum’un gündeminde ağırlıklı olarak “Çorum sorunları” yer alacak. Adaylardan önce seçmenler “Önce Çorum” ve “Her şey Çorum için” demeli ve bizce bu kez diyecekler de.

