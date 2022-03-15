“Seçim Kanunu’nu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir”

İYİ Parti’nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AKP’nin TBMM’deki gücünü kaybettiğinin görüldüğünü kaydeden Özsaçmacı, “2019’da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı’nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin son dönem yapmaya çalıştığı bütün değişikliklerde, Türkiye’yi daha demokratik hale getirmekten ziyade “iktidarda kalmanın avantajını yönetme” isteği ile hareket ettiğini dile getiren Özsaçmacı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“20 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin, seçime bir yıl kala siyasi partiler kanununu değiştirmeye çalışmasının, ‘daha demokratik bir Türkiye’ özleminin değil, iktidarda kalma için her şeyi mubah sayılması ortaya çıkmıştır.

İktidar ortakları konuşuyor ve kendi ihtiyaçlarınıza göre kanun teklifini hazırlıyor. Sonra da bize bunu beğenin diye sunuyorsunuz. Mevcut seçim sistemini getiren de siz değil miydiniz? Her seçim dönemi duruma göre seçim sisteminin değişmesinin tek bir açıklaması vardır o da iktidarda kalabilmek için her yolu denemek ve müsabaka devam ederken kural değiştirmek gibi bir durumdur.

Şu an iş başında olan hükümet seçim yasaları ile oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türk siyasi tarihinde seçim önü seçim yasası ile oynayıp kendine üstünlük sağlamaya çalışan tüm iktidarlar tarihin sayfalarına gömülmüştür. Bu nedenle milletimiz bunlara en güzel cevabı sandıkta verecektir.” (Haber Merkezi)