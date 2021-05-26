Seçim heyecanına fazla dayanamadı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen seçimlerinde aday olan Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda heyecana yenik düşerek fenalaştı.
Güncel 26.05.2021, 22:36
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Vali Yardımcısı Recep Yüksel yönetiminde 180’in üzerinde köy muhtarı ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile yapılan 2021 yılı KÖYDES dönem başı toplantısında seçimler yapıldı.
Birlik Başkanlık Divanı ile birlikte Birlik Encümen üyeliği de yapılan seçimde köy muhtarları adına Zeki Oral, Hacı Koca, Önder Göcen ile Süleyman Koçak adaylıklarını açıkladı.
Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından oy sayımına geçildiği sırasında rahatsızlanan Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca’ya hemen dışarıda bulunan ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Bir süre fenalık geçiren Hacı Koca daha sonra kendine geldi.
(Haber Merkezi)
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