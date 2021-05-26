Seçim heyecanına fazla dayanamadı 

Vali Yardımcısı Recep Yüksel yönetiminde 180’in üzerinde köy muhtarı ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile yapılan 2021 yılı KÖYDES dönem başı toplantısında seçimler yapıldı.

Birlik Başkanlık Divanı ile birlikte Birlik Encümen üyeliği de yapılan seçimde köy muhtarları adına Zeki Oral, Hacı Koca, Önder Göcen ile Süleyman Koçak adaylıklarını açıkladı.

Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından oy sayımına geçildiği sırasında rahatsızlanan Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca’ya hemen dışarıda bulunan ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Bir süre fenalık geçiren Hacı Koca daha sonra kendine geldi.



(Haber Merkezi)

