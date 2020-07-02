“Seçim çalışması için İstanbul’a gidildi, faturası Belediye’ye kesildi”
CHP Belediye Meclisi Üyesi Şentürk Gülnaz, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AK Parti adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için Çorum’dan giden Aşgın ve beraberindekilerin masraflarının faturasının Çorum Belediyesi’ne kesildiğini söyledi.
Güncel 02.07.2020, 23:49
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Denetim Komisyonu’nun 2019 yılına ilişkin raporunun görüşüldüğü toplantıda raporla ilgili partisinin görüşünü açıklayan Gülnaz, özellikle Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarının yemek faturalarıyla şişirildiğini ve bir siyasi partinin etkinlikleri için kullanıldığını belirterek, “Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için bu kente giden Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindekilerin konaklama ve yemek giderlerinin faturası Belediye’ye kesilmiş” dedi.
2019 yılına ilişkin ihalelerin özen gösterilmeden yapıldığının görüldüğünü kaydeden Gülnaz, “Doğrudan mal ve hizmet alımlarında sektörel bazda hep aynı firmalara verilmiş. Bu da firmalar arasındaki rekabeti ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)
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