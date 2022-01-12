Sebzeci ve pazarcılar birlik beraberlik yemeğinde buluştu

Geçtiğimiz hafta sonu As Kültür Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen yemeğe ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları, 4 Ocak’ta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyen Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz’ın yanı sıra Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Yemek öncesi bir teşekkür konuşması yapan Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, oda üyelerinin kendisini tekrar bu kutsal göreve layık gördüklerinden dolayı teşekkür etti. Artık seçimin sona erdiğini ifade eden Yılmaz, “Biz güçlü ve geniş bir aileyiz. Oda Başkanınız olarak iyi ve kötü günlerinizde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman yanınızdayım. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ise, oda genel kurulların demokrasi şöleninde geçtiğini ifade ederek, bugüne kadar kazanan tüm oda başkanlarını tebrik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

