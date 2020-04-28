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“Sebze pazarları örnek oldu”

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum’da haftanın 3 günü kurulan sebze pazarlarında korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin Türkiye’nin diğer şehirlerine bakıldığında örnek teşkil ettiğini söyledi.

28 Nisan 2020 Salı 13:02
“Sebze pazarları örnek oldu”

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bu konuda çok titiz davrandığını ve pazar yerlerinde olağanüstü önlemler aldığını ifade eden Yılmaz, alınan önlemlerden hem pazarcı esnafının hem de pazara alışveriş için gelen vatandaşların memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok şehrinde sebze pazarlarının kapatıldığına dikkat çeken Erdoğan Yılmaz, Çorum’da alınan önlemler sayesinde pazarların kapatılmadığını ve vatandaşların marketlere mahkûm edilmediğini kaydetti.


Pazar yerlerinde alınan olağanüstü önlemler için Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ve emeği geçen herkese Oda Yönetim Kurulu ve pazarcı esnafı adına teşekkür eden Erdoğan Yılmaz, “Bu zor günleri elbet bir gün aşacağız. Pazarlarda alınan önlemlere özen gösteren pazarcı esnafıma ve vatandaşlara da minnettarız. Tüm İslam Alemi’nin içinde bulunduğumuz Ramazan ayını tebrik ediyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 28.04.2020 13:19
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