Sebze pazarları Cuma günü kurulacak

İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgeyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin yapılacağı 27 ve 28 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bu nedenle Cumartesi günü kurulan semt pazarları Cuma günü (yarın) faaliyet gösterecek. Çorum halkının mağduriyet yaşamaması için 26 Haziran Cuma günü Mimar Sinan’da Cuma Pazarı ve Bahçelievler Mahallesi’nde ise Cumartesi Pazarı kurulacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, “YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için Cumartesi günü Bahçelievler’de kurulacak olan Cumartesi Pazarı ile Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Cuma Pazarı 26 Haziran Cuma günü kurulacak. Tüm halkımıza önemle duyurulur” dedi.

Erdoğan Yılmaz ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan tüm gençlere de başarılar diledi.