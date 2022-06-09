Sebze - Meyve Hali’ndeki işyerleri kiraya verilecek
Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi Gimat 5. Sokakta bulunan Sebze ve Meyve Hali’ndeki 4 iş yerini ihale yoluyla kiraya verecek.
Güncel 09.06.2022, 18:49 09.06.2022, 19:21
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan 3 işyeri ve 1 lokanta niteliğindeki yerler2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 04.06.2024 tarihinde kadar ayrı ayrı kiraya verilecektir” dendi.
İhale, 14 Haziran Salı günü saat: 14.30’da Turgut Özal İş Merkezi Kat: 4 BelediyeMeclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
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