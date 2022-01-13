“Sebze-meyve fiyatında artış kaçınılmaz olacak”

Üreticinin, sezon başında (eylül-ekim aylarında) depo sahipleri ile sezonluk ortalama 0.50 lira ücretle sözleşme yaptıklarını, oysa depolama maliyetinin yüzde 80’ini elektriğin oluşturduğunu vurgulayan Prof. Türk, “Bu durumda 1 kilo meyve depolama ücretinin 1.50 lira olması öngörülüyor. Depo sahipleri, ya üretici-tüccarla yeni bir sözleşme yapacaklar, ya da sezonu büyük zararla kapatacaklar” diye konuştu.

Prof.Dr. Rahmi Türk, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Depocu da, ürünü koyan kişi veya kurum da, bu durumdan olumsuz etkilenecek, sorun ister istemez tüketicinin mutfağına yansıyacaktır. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda sebze-meyve fiyatlarında artış kaçınılmaz olacak ve bu da enflasyonu artıracaktır.”

“Soğuk muhafaza tesislerinde tüketilen elektrik fiyatında indirim yapılarak, halkın ana tüketim kalemlerinden olan taze/kuru sebze ve meyvenin daha ucuz fiyattan satılmasına olanak sağlanmalıdır. Aksi halde, aşırı yükselen fiyatlar, ekonomik dengeleri olumsuz etkileyecektir.”

(Haber Merkezi)