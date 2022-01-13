“Sebze-meyve fiyatında artış kaçınılmaz olacak”
Kısa adı SOMTAD olan Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof.Dr.Rahmi Türk, 2022 yılı başında elektriğe uygulanan zamların, soğuk muhafaza tesislerinde halen depolanmakta olan meyve ve sebzelerin depolama ücretlerine önemli maliyetler getirdiğini bildirdi.
Üreticinin, sezon başında (eylül-ekim aylarında) depo sahipleri ile sezonluk ortalama 0.50 lira ücretle sözleşme yaptıklarını, oysa depolama maliyetinin yüzde 80’ini elektriğin oluşturduğunu vurgulayan Prof. Türk, “Bu durumda 1 kilo meyve depolama ücretinin 1.50 lira olması öngörülüyor. Depo sahipleri, ya üretici-tüccarla yeni bir sözleşme yapacaklar, ya da sezonu büyük zararla kapatacaklar” diye konuştu.
Prof.Dr. Rahmi Türk, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Depocu da, ürünü koyan kişi veya kurum da, bu durumdan olumsuz etkilenecek, sorun ister istemez tüketicinin mutfağına yansıyacaktır. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda sebze-meyve fiyatlarında artış kaçınılmaz olacak ve bu da enflasyonu artıracaktır.”
“Soğuk muhafaza tesislerinde tüketilen elektrik fiyatında indirim yapılarak, halkın ana tüketim kalemlerinden olan taze/kuru sebze ve meyvenin daha ucuz fiyattan satılmasına olanak sağlanmalıdır. Aksi halde, aşırı yükselen fiyatlar, ekonomik dengeleri olumsuz etkileyecektir.”
(Haber Merkezi)
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