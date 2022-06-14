Sebze halindeki 4 adet işyerinden ikisi kiralandı
Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi’ndeki Sebze ve Meyve Hali’ndeki 4 işyerini kiralamak için ihale düzenledi.
Güncel 14.06.2022, 19:51
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Belediye mülkiyetindeki Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan 3 işyeri ve 1 lokanta niteliğindeki işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 4 Haziran 2024 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihale edildi.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki ihalede 4 işyerinden ikisine alıcı çıktı. Buna göre
170 metrekare büyüklüğündeki iki işyerinden birini Erol Bahadırhan, diğerini ise Paşaköy Tarım firması adına Murat Bulanık yıllığı 76 bin TL’den kiralamış oldu. Lokanta ile diğer işyerine ise kiracı çıkmadı.
(Volkan SINAYUÇ)
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