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Sebze Halinde “koronavirüs” düzenlemesi

Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde yeni düzenlemeye gidildi. Hal esnafı ve Pazarcılar Odası ile görüşülerek alınan kararla Sebze ve Meyve Hali Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri 06.00-15.00 saatleri arası, cumartesi günü ise 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Sebze ve Meyve Hali, diğer günler ise kapalı olacak.

Sebze Halinde “koronavirüs” düzenlemesi

Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde yeni düzenlemeye gidildi. Hal esnafı ve Pazarcılar Odası ile görüşülerek alınan kararla Sebze ve Meyve Hali Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri 06.00-15.00 saatleri arası, cumartesi günü ise 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Sebze ve Meyve Hali, diğer günler ise kapalı olacak.

27 Mart 2020 Cuma 19:40
Sebze Halinde “koronavirüs” düzenlemesi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hali hazırda sadece pazar günü kapalı olan ve sadece Çorum’a değil, çevre il ve ilçelere de hizmet veren Çorum Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinin yoğun insan trafiğini en aza indirerek koronavirüs riskini azaltmak amacıyla bazı gün ve saatlerde hizmete kapatıldığını açıkladı. Hal ve pazarcı esnafının da görüşlerinin alınarak bu kararın alındığını vurgulayan Başkan Aşgın, alınan tüm tedbirlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında olduğunu ve el birliği ile bu illetten en kısa sürede kurtulacaklarını sözlerine ekledi.

Çorum Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali çalışma çizelgesi:

Pazartesi : 06.00-15.00

Salı : Kapalı

Çarşamba : 06.00-15.00

Perşembe : Kapalı

Cuma : 06.00-15.00

Cumartesi : 08.00-12.00

Pazar : Kapalı

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