Sebze Halinde “koronavirüs” düzenlemesi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hali hazırda sadece pazar günü kapalı olan ve sadece Çorum’a değil, çevre il ve ilçelere de hizmet veren Çorum Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinin yoğun insan trafiğini en aza indirerek koronavirüs riskini azaltmak amacıyla bazı gün ve saatlerde hizmete kapatıldığını açıkladı. Hal ve pazarcı esnafının da görüşlerinin alınarak bu kararın alındığını vurgulayan Başkan Aşgın, alınan tüm tedbirlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında olduğunu ve el birliği ile bu illetten en kısa sürede kurtulacaklarını sözlerine ekledi.

Çorum Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali çalışma çizelgesi:

Pazartesi : 06.00-15.00

Salı : Kapalı

Çarşamba : 06.00-15.00

Perşembe : Kapalı

Cuma : 06.00-15.00

Cumartesi : 08.00-12.00

Pazar : Kapalı