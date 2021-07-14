Sebze Hali’nde iki işyeri kiralandı

Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan üç işyerini hazırlanan şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile 4 Haziran 2024 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkardı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Ertuğrul Eren, Ünsal Yeter ve Suat Aydoğan gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede bir işyerine alıcı çıkmazken, bir işyeri ile bir lokanta ise kiralandı.

Buna göre 75 bin TL + KDV üzerinden ihaleye çıkan 170 metrekarelik bir işyerine alıcı çıkmazken, aynı fiyat ve ölçüdeki ikinci işyeri ile Salkım Sebze Meyve firması adına Turgay Baylan tarafından 76 bin TL’den kiralandı. İhalede daha sonra 145 metrekarelik lokanta ise 10 bin TL üzerinden açık artırmaya çıktı. Fatma Tunç ve Ferhat Albey’in katıldığı ihaleyi 50 bin 500 TL teklif veren Ferhat Albey kazandı.

İhalenin sonucunun başkanlık makamının onayından sonra resmiyet kazanacağı belirtildi.



(Gülbahar TAŞ)

