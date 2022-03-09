Sebze Hali içindeki lokanta kiralandı

Sebze Hali içindeki üç işyeri ve bir lokantanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde 4 Haziran 2024 tarihine kadar süreyle olmak üzere kiralanması için yapılan ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleşti.

Yıllığı 75 bin TL’den ihaleye çıkan 170 metrekare büyüklüğündeki üç işyerine alıcı çıkmazken, 100 metrekarelik lokanta ise yıllığı 16 bin TL+KDV ile Fatma Tunç tarafından kiralandı.

İhalenin sonucunun Başkanlık makamının onayından sonra resmiyet kazanacağı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)