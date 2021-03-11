Sebahat Zeybel toprağa verildi

Sebahat Zeybel’in bir aydan beri Çorum Özel Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Eşini genç yaşta kaybetmiş olan Sebahat Zeybel’in cenazesi, saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirildi, burada saat 12.00’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

