SBMYO öğrencileri, gazilerle buluştu

Ziyarete, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fevzi Diker, Medya ve İletişim programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ali Aşır, Adalet Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Mehmet Sercan Ercan ve Yerel Yönetimler Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Harun Kısacık ve öğrenciler katıldı.

Ziyarette konuşan Diker, “Bugün ülkemizin her köşesinde bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkacak gençleri yetiştirmekse biz hocaların görevidir. Bu görev bilinciyle başta müdürümüz Doç. Dr. Zekeriya Işık olmak üzere tüm Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personeli milli manevi değerlerimize öncelik veren değerler eğitimi çalışmalarını önemsiyor ve bu kapsamda Gaziler Günü dolayısıyla canlarını bu vatan uğruna ortaya koyan ve gazilik şerefine ulaşan siz değerli büyüklerimizi ziyaret ederek gününüzü kutluyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, “Genç kardeşlerimizin ve hocalarımızın, vatanını için canını hiçe sayıp savaşan gazilerimizi ziyaret etmesi bizleri oldukça mutlu etti. Öğrenci ve hocalarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda öğrenciler gazilere çiçek takdiminde bulundu. (Haber Merkezi)